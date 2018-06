Garzón vai se reunir com mãe de Assange no Equador O conhecido juiz espanhol Baltazar Garzón vai viajar para o Equador, onde se reunirá com a mãe de Julian Assange, o fundador e editor-chefe do site WikiLeaks, que está no interior da embaixada equatoriana em Londres, enquanto espera pela resposta de seu pedido de asilo.