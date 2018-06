Gás cloro pode ter sido usado na Síria, diz organização Um químico tóxico, muito provavelmente gás cloro, foi usado "sistematicamente e repetidamente" como arma em ataques a vilarejos no norte da Síria no começo deste ano, informou a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) nesta quarta-feira. O relatório da equipe enviada à região para estudar o caso, no entanto, não atribui a ninguém a responsabilidade pelos ataques a três vilas do país.