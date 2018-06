Gás lacrimogêneo 'made in Brazil' Estão sendo usados projéteis de gás lacrimogêneo de fabricação brasileira contra tunisianos que protestam desde o assassinato do líder da oposição. A munição é disparada de lançadores contra a multidão ou atirada como granada. Acima do "made in Brazil" escrito no projétil, há uma bandeira brasileira. O armamento é fabricado pela empresa Condor, de Nova Iguaçu. / Y.G. e D.S.