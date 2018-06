Gases de dinossauros aqueciam a Terra, diz estudo Um estudo feito por cientistas britânicos sugere que os gases emitidos pelos dinossauros ajudaram a manter o clima da Terra aquecido há 200 milhões de anos, quando esses animais gigantescos viviam no planeta. A pesquisa foi publicada nesta segunda-feira na revista Current Biology e sugere que os dinossauros fizeram um contribuição significativa com seus gases para manterem a Terra aquecida. O autor do estudo, David Wilkinson, da Universidade John Moores em Liverpool, estima que os dinossauros emitiam 570 toneladas de metano por ano com seus gases.