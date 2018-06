O repasse anual à rainha para o ano financeiro 2013/14, efetuado ontem, totalizou 36,1 milhões de libras. A quantia equivale a 111 milhões de reais.

No ano passado, a monarca recebeu dos contribuintes britânicos 31 milhões de libras para suas despesas com eventos oficiais, funcionários e manutenção dos palácios. No Reino Unido, o ano financeiro vai de 1º de abril a 31 de março. As informações são da Associated Press.