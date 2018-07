Gastos de americanos com animais domésticos superou R$ 86 bi em 2011

Os americanos estão gastando mais do que nunca com seus animais domésticos - um total de US$ 50 bilhões no ano passado (cerca de R$ 86,4 bilhões).

A cifra consta de um relatório recém-divulgado pela Associação de Produtos para Animais Domésticos (APPA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Gastos com alimentação e veterinário constituem cerca de 65% do total, mas a categoria ''serviços para animais domésticos'' cresceu mais do que qualquer outra, totalizando US$ 3,79 bilhões (cerca de R$ 6,6 bilhões).

Serviços para animais domésticos incluem coisas como hotéis para animais, babás e serviços de beleza.

Setor em expansão

Os gastos com serviços de animais de estimação deve continuar a crescer e alcançar US$ 4,11 bilhões (R$ 7,1 bilhões) até o final de 2012, segundo o presidente da APPA, Bob Vetere.

"Estamos vendo um boom nesta categoria (de serviços). As pessoas que trabalham precisam de serviços como babás e de pessoas que possam passear com seus animais'', afirma Vetere.

Outro setor previsto para crescer é o de seguros para animais de estimação. Os gastos com esse segmento ficaram na faixa de 284 milhões (cerca de R$ 490 milhões) em 2011.

Uma prova de que o filão é de fato rentável é que os Estados Unidos possuem um expressivo setor de vestimentas e adereços para animais domésticos, como camisas polo, perucas e sofisticados vestidos.