Gaza: 13 mortos em ataque israelense à escola da ONU

O oficial de saúde Ashraf al-Kidra disse que outros 40 palestinos ficaram feridos no bombardeio na manhã desta quarta-feira.

O porta-voz da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina, Adnan Abu Hasna, disse que o bombardeio contra a escola Abu Hussein começou por volta das 4h30 (local).

Um repórter da Associated Press chegou mais tarde ao local e viu um banheiro e duas salas de aula completamente destruídos, pelo que parecia ser bombardeios de tanques.

O ataque vem um dia depois de Israel ter intensificado sua ofensiva aérea e de artilharia contra símbolos do controle do Hamas em Gaza. Fonte: Associated Press.