Gaza inicia vacinação em massa contra a covid-19

FAIXA DE GAZA - A campanha de vacinação contra a covid-19 começou nesta segunda-feira, 22, na Faixa de Gaza, após o envio de milhares de doses procedentes dos Emirados Árabes Unidos e da Autoridade Palestina na Cisjordânia, observaram jornalistas da AFP.

"A prioridade é a equipe médica, na linha de frente da pandemia, depois os idosos doentes", disse em entrevista coletiva o doutor Medhat Muheisen, responsável do ministério da Saúde do Hamas, movimento islâmico que controla a Faixa de Gaza.

A primeira dose da vacina foi administrada simbolicamente em Riyad Zaanoun, um ex-ministro da Saúde palestino, em uma clínica na cidade de Gaza, informaram os jornalistas.

No domingo, cerca de 20 mil doses da vacina russa Sputnik V chegaram a Gaza procedentes dos Emirados através da fronteira egípcia do enclave sob bloqueio israelense. Um grupo liderado por Mohammed Dahlan, um dissidente do partido Fatah, rival do Hamas e atualmente em exílio nos Emirados, assumiu a responsabilidade da transferência.

Um primeiro lote de 2 mil doses da vacina russa foi enviado na quarta-feira da semana passada pela Autoridade Palestina a Gaza.

A Autoridade Palestina, que se encontra na Cisjordânia ocupada, acusou Israel de bloquear a entrada do envio para Gaza, enclave empobrecido com dois milhões de habitantes.

Em Gaza, foram constatados cerca de 54.460 casos desde o início da pandemia, com 545 mortes. No entanto, fontes sanitárias informaram sobre uma redução de hospitalizações nas últimas semanas. Na Cisjordânia, o ministério da Saúde contabilizou mais de 120.500 casos e 1.440 mortes. / AFP