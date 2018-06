Gaza: palestinos lançam mais foguetes e Israel responde Militantes palestinos na Faixa de Gaza voltaram a disparar foguetes contra Israel nesta quinta-feira, atingindo os arredores de duas grandes cidades um dia após o lançamento do maior ataque com foguetes desde a ofensiva israelense de oito dias no final de 2012. Israel respondeu com uma série de ataques aéreos contra alvos militantes.