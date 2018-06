GE assina contrato com Vietnã para turbinas eólicas

As turbinas, com capacidade de 1.6 megawatts cada, serão instaladas no parque eólico Bac Lieu, no delta do rio Mekong. O contrato é de, aproximadamente, US$ 94 milhões, segundo o secretário de Estados dos EUA, John Kerry, que participou da assinatura durante sua viagem de quatro dias pelo Vietnã.

"Esse projeto, com financiamento do banco de importação e exportação dos EUA e do Banco de Desenvolvimento do Vietnã, ajudará a atender a crescente demanda do País por eletricidade... E pode ser um exemplo do novo paradigma energético", disse Kerry.

A GE informou que as turbinas estarão operacionais em outubro de 2014, complementando as 10 turbinas que já geram energia no parque eólico desde maio.

Em outubro, a GE também assinou um acordo, de US$ 1,7 bilhão, para a venda e aluguel de 40 novos motores a jato para a Vietnã Airlines, a serem utilizados para a frota da Boeing 787 Dreamliner Aircraft. Fonte: Dow Jones Newswires.