Geithner reitera necessidade de acordo sobre dívida O Congresso norte-americano deve chegar a um acordo sobre o teto do endividamento do país para eliminar o risco de um calote nos próximos 18 meses até as eleições de novembro de 2012, informou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, neste domingo. "A coisa mais importante é removermos essa ameaça de calote do país nos próximos 18 meses", afirmou Geithner à CNN. As informações são da Dow Jones.