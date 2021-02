Geleira derrete no Himalaia e inundação deixa ao menos 3 mortos e 150 desaparecidos

NOVA DÉLHI - Ao menos três pessoas morreram e 150 estão desaparecidas após o rompimento de uma geleira no Himalaia que provocou a cheia repentina de um rio na região norte da Índia. O aumento repentino das águas inundou e destruiu uma barragem, pontes e estradas, de acordo com imagens feitas por moradores da região, aterrorizados.

"Localizamos ao menos três corpos no leito do rio. O balanço atualizado registra 150 desaparecidos. Além disso, 16 ou 17 pessoas estão bloqueadas em um túnel", declarou à AFP o porta-voz da polícia do estado de Uttarakhand.

A maioria dos 150 desaparecidos são funcionários da hidrelétrica de Tapovan, perto de uma barragem que foi atingida pela inundação. As equipes de resgate trabalhavam contra o tempo para evacuar dezenas de vilarejos da região e chegar ao túnel com pelo menos 16 pessoas retidas.

Uttarakhand é um estado indiano localizado no Himalaia e onde nasce o rio Ganges. Muitos vilarejos que estão sendo evacuados ficam nas colinas com vista para o rio, que é um afluente do Ganges.

Om Prakash, secretário-chefe de Uttarakhand, disse que de 100 a 150 pessoas podem estar mortas, mas o número real ainda não foi divulgado.

As autoridades esvaziaram duas represas como medida de precaução para evitar que as águas turbulentas provocassem a cheia do Ganges nas cidades de Rishikesh e Haridwar. Também proibiram que os moradores das duas cidades se aproximem das margens do rio sagrado.

"A Índia apoia a população de Uttarakhand e a nação reza pela segurança de todos nesta região", afirmou o primeiro-ministro Narendra Modi no Twitter./AFP e REUTERS