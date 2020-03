Gêmeos bilionários disputam lucro da venda do hotel Ritz

LONDRES - Em uma trama shakespeariana, o bilionário britânico Frederick Barclay ameaça processar membros de seu clã se o famoso hotel Ritz de Londres, de propriedade de sua família, for vendido por menos de £ 1 bilhão (R$ 5,8 bilhões), marcando uma reviravolta na disputa que envolve um dos mais importantes impérios comerciais do Reino Unido.

Segundo o jornal Financial Times, Sir Frederick, como é conhecido, afirmou em comunicado que já recebeu ofertas de mais de £ 1 bilhão pelo hotel e alertou que uma venda abaixo dessa quantia provocaria novos litígios.

O anúncio acontece semanas após Sir Frederick ter entrado com uma ação legal contra seus sobrinhos por alegar que eles teriam invadido um quarto do hotel para espionar suas conversas particulares com sua filha Amanda.

Sir Frederick, de 85 anos, disse que estava “profundamente entristecido” com o que chamou de “conduta antiética.”

Os tabloides britânicos chegaram a anunciar que o hotel de luxo de arquitetura neoclássica, com 136 quartos e inaugurado em 1906, estava sendo oferecido por £ 700 milhões (R$ 4,2 bilhões). O cenário de disputa se dá entre os irmãos gêmeos bilionários, Sir Frederick e Sir David, em torno da venda do Ritz e de outros ativos da família, segundo o jornal inglês Daily Telegraph. Os irmãos administram um império estimado em £ 3 bilhões (R$ 21 bilhões), como informa o Sunday Times.

A família Barclay colocou o Ritz londrino à venda no ano passado, atraindo o interesse de potenciais compradores, como bilionários da Arábia Saudita e do Catar. Outro possível comprador é a LVMH, o maior grupo de luxo do mundo. Segundo o Financial Times, as divisões entre Sir Frederick e a família de seu irmão – incluindo os filhos de Sir David, Aidan e Howard, que são os chefes operacionais dos negócios dos Barclays – fizeram com que os potenciais compradores do hotel não pudessem participar dos processos de compra.

Ainda segundo o FT, Sir Frederick e a filha confessaram a amigos que temem ser excluídos dos lucros da venda do hotel, cuja diária não sai por menos de R $ 3 mil. /AFP