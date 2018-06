Generais são suspeitos de ligação com cartel A Justiça do México ordenou a prisão domiciliar, por 40 dias, de 3 generais acusados de ter ligações com o cartel do narcotráfico Beltrán Leyva. Os militares que estão sendo investigados são o general da reserva Tomás Angeles, que foi subsecretário da Defesa até 2008, o brigadeiro Roberto Dawe, responsável pela área militar do Estado de Colima, e o general da reserva Ricardo Escorcia. Se comprovado, este será um dos maiores casos de corrupção militar no governo Felipe Calderón, que termina em dezembro.