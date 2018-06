General Allen é liberado de investigação sobre e-mails O general da Marinha dos EUA John Allen, comandante das forças aliadas no Afeganistão, foi liberado por investigadores militares que determinaram que ele não fez nada de errado na troca de e-mails com uma socialite casada de Tampa, na Flórida, que esteve no centro de um escândalo que forçou o então diretor da CIA, David Petraeus, a pedir demissão no ano passado, informou uma alta autoridade norte-americana.