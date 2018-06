General colombiano renuncia após sequestro pelas Farc

Em sua primeira declaração pública após ser libertado pelas Farc, no domingo, Alzate disse estar arrependido de sua decisão de não seguir o protocolo militar, o que teria manchado a reputação da corporação que ele serviu por 33 anos.

O general é o oficial de mais alta patente a ser capturado pelas Farc em seus 50 anos de existência. Ele foi capturado quando estava dentro do território controlado pela guerrilha, vestido à paisana e sem guarda-costas.

O incidente levou o presidente colombiano Juan Manuel Santos a suspender as conversações entre governo e guerrilheiros, que aconteciam em Cuba. O caso também expôs um dos principais problemas do atual processo de paz, a falta de um cessar-fogo bilateral entre as partes.

Pouco se sabe sobre o que levou Alzate a se aventurar dentro do território das Farc sem a proteção devida. O oficial treinado nos Estados Unidos em contrainsurgência não alertou ninguém, nem mesmo a família, sobre qual era seu destino final. Alzate estaria inspecionando um projeto de eletricidade na zona rural do departamento de Chocó, com apenas dois companheiros, uma advogada e um cabo do Exército, quando foi abordado por quatro homens da 34ª Frente das Farc. O motivo do disfarce seria ganhar a confiança da população local, bastante desconfiada por causa da violência na região. Fonte: Associated Press.