General da Guerra do Golfo morre aos 78 O general Norman Schwarzkopf, que comandou os americanos e as forças aliadas na Guerra do Golfo de 1991, morreu ontem, aos 78 anos, em Tampa, na Flórida. Um dos mais condecorados militares dos EUA, Schwarzkopf foi veterano da Guerra do Vietnã e era conhecido por seu temperamento explosivo. À frente de um Exército de meio milhão de homens, ele liderou o Operação Tempestade no Deserto, em janeiro de 1991, para derrubar o ditador iraquiano Saddam Hussein. Ele vivia na Flórida desde que se aposentou, em 1992.