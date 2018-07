General de Israel não acredita que Irã construirá bomba O general israelense Benny Gantz, chefe das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disse ao jornal Haaretz não acreditar que o Irã decidirá desenvolver uma bomba atômica. Gantz disse que as sanções e embargos econômicos, bem como a pressão diplomática do Ocidente contra o Irã, começaram a render frutos. As declarações de Gantz, publicadas na quarta-feira no Haaretz, geraram uma forte polêmica em Israel, ainda mais por antecederem o Dia da Independência, comemorado nesta quinta-feira.