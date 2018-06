General dos EUA assume forças da Otan no Afeganistão O general norte-americano Joseph Dunford assumiu o comando das forças da Otan no Afeganistão neste domingo, substituindo o general John Allen. Encarregado de liderar a retirada das tropas do país e de supervisionar a passagem do controle da segurança para as forças locais, Dunford deve ser o último comandante da missão.