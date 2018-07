General egípcio é vaiado por manifestantes no Cairo

Esta foi a primeira vez que um integrante do alto escalão da junta militar decidiu visitar as centenas de pessoas que voltaram a acampar na Praça Tahrir há pouco mais de uma semana. A Praça Tahrir, situada na região central do Cairo, foi o epicentro do levante popular que culminou na deposição de Mubarak, em fevereiro.

O manifestante Mahmou Yehia relatou que o general Mahdi foi vaiado ao subir em um palanque e contou que muitos dos presentes tiraram os sapatos em protesto contra a presença do militar. Segundo Yehia, os manifestantes achavam que o general estava ali para tentar dispersar a multidão, e não para atender a suas exigências.

Os egípcios voltaram a ocupar a Praça Tahrir por considerarem que a junta militar está demorando demais para levar à justiça os integrantes do regime de Mubarak e pela lentidão no avanço das reformas democráticas prometidas após a queda do ditador. As informações são da Associated Press.