General líbio dá ultimato a cidadãos da Turquia e Catar

O coronel afirmou que não se responsabilizará por ações do público contra os cidadãos dessas nacionalidades que estiverem presentes entre a cidade de Sirte, na região central da Líbia, e a fronteira egípcia. Hegazy acusou os países de enviarem espiões ao leste da Líbia. Os acusados não comentaram.

Hifter tem lançado uma ofensiva contra os islamitas sob a acusação de terrorismo. Turquia e Catar também apoiam a Irmandade Muçulmana, grupo que está presente na Líbia e em outros países da região.

O porta-voz de Hifter afirmou que as agências de segurança do leste da Líbia foram informadas da decisão e tomarão as medidas necessárias, mas não especificou quais são essas medidas. Fonte: Associated Press.