General sírio revela que teve ajuda da França para desertar

PARIS - O general sírio Manaf Tlas, um dos mais altos oficiais da Síria, revelou nesta segunda-feira que teve ajuda das autoridades francesas para desertar de seu país, em julho. Segundo o general, agentes da França o auxiliaram em sua fuga, mas ele se recusou a dar detalhes da operação, preferindo apenas agradecer ao governo de François Hollande. A declaração foi dada à BBC e ao canal francês BFM.

A deserção de Tlas - que era próximo ao presidente Bashar al-Assad - representou um duro golpe ao regime sírio. Sua importância vinha não apenas do fato de ele comandar uma brigada de elite da Guarda Republicana, mas também por seu pai, Mustafá Tlas, ter sido ministro da Defesa por 30 anos e confidente de Hafez al-Assad, o pai e predecessor do atual presidente.

Contato com os rebeldes

Durante a entrevista ao serviço em árabe da BBC, o general Tlas disse que o Exército Sírio Livre também ajudou em sua fuga, porém "à distância". "Desde o começo da revolução, tinha contato com os revolucionários, com os rebeldes", disse o general. "Durante os primeiros dias e meses, via que o regime seguia mentindo. E foi por isso que, quando ainda estava no meu cargo, resolvi desertar."

"Disse aos insurgentes desde o começo que eu estava cortando relações com o regime e que concordava com suas ações". O general também afirmou que o governo sírio não hesitaria em usar armas químicas se sentisse que era necessário.

Há relatos de que Tlas estava em uma espécie de prisão domiciliar desde maio de 2011, quanto teria se encontrado com opositores do regime para tentar dar início a uma diálogo político.

