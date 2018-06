Genocídio em Ruanda completa 20 anos Ruanda está relembrando hoje o 20º aniversário do genocídio que matou mais de um milhão de pessoas da etnia tutsis na tentativa de fazer uma limpeza étnica. O presidente do país africano, Paul Kagame, e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon participam juntos de uma cerimônia nesta segunda-feira no Centro Memorial do Genocídio.