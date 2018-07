Genro do rei espanhol é indiciado por corrupção O genro do rei Juan Carlos, da Espanha, foi acusado formalmente por indícios de corrupção. Casado com a filha do monarca, Cristina, Iñaki Urdangarin é suspeito de ter desviado recursos públicos no valor de 5 milhões entre 2004 e 2006, quando chefiava uma fundação. A família real anunciou que ele não participará mais de cerimônias oficiais.