Genro do rei isenta esposa de escândalo O genro do rei da Espanha, Iñaki Urdangarin, afirmou ontem ao juiz do caso no qual é acusado de fraude fiscal e desvio de verbas públicas que sua esposa, a infanta Cristina, não tem relação com os negócios do Instituto Nóos, ONG que ele presidiu e é investigada por suposto desvio de dinheiro público. Em seu depoimento, ele também negou que o rei Juan Carlos soubesse do esquema.