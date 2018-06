George Bush pai está na UTI nos EUA

O ex-presidente norte-americano George H. W. Bush foi levado à unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital onde está internado no Texas.

Jim McGrath, porta-voz do ex-presidente, disse na noite de hoje que Bush está na UTI do Hospital Metodista de Houston desde o domingo. Não há mais detalhes disponíveis.

Mais cedo, McGrath disse que a febre de Bush aumentou. Mais cedo, ele havia declarado que a febre de Bush havia passado, mas depois corrigiu a informação. A causa da febre ainda é desconhecida e exames continuam sendo realizados, prosseguiu.

De acordo com McGrath, os médicos que tratam Bush há cerca de um mês no hospital texano estão "cautelosamente otimistas" com relação a sua recuperação. Bush foi hospitalizado há algumas semanas por causa de uma tosse crônica. As informações são da Associated Press.