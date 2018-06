George Clooney irá se casar, diz escritório de advocacia

A informação oficial do casamento foi divulgada pelo escritório de advocacia em que ela trabalha. Por meio de uma nota, o Doughty Street Chambers disse que seus advogados e funcionários "oferecem os melhores votos para Amal Alamuddin e George Clooney em seu noivado e preparação para o casamento".

Alamuddin tem 36 anos, é natural de Beirute, estudou na Universidade de Oxford e atualmente vive em Londres. Ela trabalha no Doughty Street desde 2010 e atuou em casos como o do ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan, da ex-premiê ucraniana Yulia Tymoshenko e na defesa do fundador do WikiLeaks, Julian Assange. Ela namora com o ator desde o ano passado.

Clooney - que assim como Alamuddim tem um forte interesse em assuntos internacionais e questões humanitárias - tem 52 anos e foi casado com a atriz Talia Balsam de 1989 a 1993. Depois disso, o ator namorou, entre outras, a modelo britânica Lisa Snowden, a atriz italiana Elisabetta Canalis e a ex-lutadora profissional Stacey Keibler. Mas ele sempre minimizou as sugestões de que poderia se casar de novo, dizendo inclusive à revista Esquire no ano passado que "não era muito bom" nesse assunto.

Procurado, o porta-voz de Clooney, Stan Rosenfield, não quis comentar o comunicado do escritório de advocacia. Fonte: Associated Press.