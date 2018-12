George H. W. Bush é velado no Capitólio

WASSHINGTON - O caixão com o corpo do ex-presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush, chegou nesta segunda-feira, 3, no Capitólio, em Washington. O velório ficará aberto ao público até quarta-feira, 5, quando será realizada a cerimônia oficial de funeral de Estado.

Em uma rápida visita ao Capitólio, o atual presidente Donald Trump prestou homenagens a Bush, acompanhado da primeira-dama Melania Trump. O mandatário foi convidado pela família do ex-presidente e deverá comparecer ao funeral na quarta. Outras figuras políticas, como os democratas Bill e Hillary Clinton e Barack Obama também participarão do evento.

Milhares de pessoas são aguardadas para o adeus ao ex-presidente em Washington até quarta. Após o término das homenagens, o caixão de ‘Bush Pai’ retornará para Houston, no Texas.

Na manhã de quinta-feira, 6, será realizada uma cerimônia fechada na Igreja Episcopal de St. Martin, local frequentado assiduamente pelo republicano e sua mulher, a ex-primeira-dama Barbara Bush.

O corpo do ex-presidente será enterrado ao lado de Barbara, morta em abril deste ano, e sua filha Robin, que morreu em 1953, na Biblioteca Bush, situada na cidade College Station, a 160 quilômetros de Houston. \ AFP e EFE.