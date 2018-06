George H. W. Bush elogia a CIA e seus agentes

HOUSTON, EUA - Ex-diretor da CIA de 1976 a 1977, o ex-presidente George H. W. Bush emitiu nota em defesa da agência e seus funcionários, após divulgação esta semana do relatório da Comissão de Inteligência do Senado americano.

No comunicado, Bush elogia o trabalho da agência e de seus funcionários, "entre os melhores homens e mulheres a serviço do governo dos EUA". A seguir, a íntegra do documento:

"Quase quatro décadas atrás, foi meu privilégio ir para Langley liderar homens e mulheres da CIA em um período contencioso. Durante meu curto período lá, aprendi em primeira mão que eles estão entre os melhores servindo o governo dos Estados Unidos - cujo trabalho desinteressado e muitas vezes perigoso, sempre nos bastidores, acaba sem reconhecimento. Senti-me compelido a reiterar minha confiança na agência e agradecer àqueles que estão nas suas fileiras por seu trabalho vital para manter os EUA sãos e seguros."