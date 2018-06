George H. W. Bush sai da UTI, mas segue internado O estado de saúde do ex-presidente norte-americano George H. W. Bush melhorou no sábado, o que levou os médicos a retirá-lo da unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital de Houston, disse o porta-voz da família, Jim McGrath. "A condição dele melhorou, então foi transferido hoje da UTI para um quarto regular do Hospital Metodista para continuar sua recuperação", afirmou McGrath. "Os Bush agradecem a todos por suas orações e desejos de melhoras."