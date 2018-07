George P. Bush concorre a comissário do Texas Land

Advogado de Fort Worth e fluente em espanhol - sua mãe, Columba Bush, é nascida no México -, George P. Bush é considerado uma estrela em ascensão entre os hispânicos conservadores. Bush, de 36 anos, é filho de Jeb Bush, ex-governador da Flórida, considerado um potencial candidato presidencial republicano para 2016.

George P. Bush vem trabalhando com seu comitê de ação política (Maverick PAC) para engajar uma nova geração de doadores que não está envolvida ativamente no Partido Republicano. As informações são da Dow Jones.