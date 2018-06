George P. Bush inicia carreira política com vitória

George P. Bush, advogado de 37 anos, é neto do ex-presidente George

H.W. Bush, sobrinho do também ex-presidente George W. Bush e filho do ex-governador do estado da Flórida, Jeb Bush, que também é frequentemente mencionado como possível candidato republicano à Casa Branca em 2016. Também conta pontos a seu favor o fato de falar espanhol fluentemente e ter uma mãe mexicana, o que os líderes republicanos veem como fundamental para conquistar o voto da população hispânica.

A vitória de George P. Bush não foi uma surpresa, tendo captado US$ 3,5 milhões para sua campanha, enquanto o oponente David Watts enfrentava dificuldades para arcar com os custos das viagens pelo estado.

O comissário de terras é um posto pouco conhecido, mas de importância e que pode alavancar a carreira para um cargo maior. O comissário é responsável pela administração das propriedades estatais, sendo que no Texas há uma vasta área de recursos naturais.

Bush é formado em direito pela Universidade do Texas e foi escriturário de um juiz federal. Posteriormente fundou uma empresa em Fort Worth e, em 2010, serviu por oito meses no Afeganistão com a unidade de inteligência naval dos EUA sob um nome falso. Fonte: Associated Press.