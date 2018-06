George W. Bush anuncia apoio ao pré-candidato republicano Mitt Romney

WASHINGTON - George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, confirmou seu apoio nesta terça-feira, 15, ao pré-candidato Mitt Romney, o favorito para representar o Partido Republicano nas eleições presidenciais de novembro.

Veja também:

Jay-Z aprova decisão de Obama em defender casamento gay; veja entrevista

Obama apoia união gay por razão política, diz pesquisa

Em uma breve declaração ao canal ABC News, o antecessor do atual presidente, Barack Obama, afirmou: "Estou com Mitt Romney", as primeiras palavras a favor do ex-governador de Massachusetts reproduzidas na imprensa.

Romney, que certamente será proclamado candidato presidencial na convenção republicana de agosto, aparece cada vez mais forte em sua condição de adversário de Obama nas presidenciais. O único aspirante que ainda segue na disputa com Romney é Ron Paul, que não faz uma "campanha ativa".

Mesmo com o apoio declarado, pessoas próximas ao ex-presidente republicano asseguram que Bush seguirá distante da campanha de Mitt Romney, já que sua imagem ainda é ligada a muitos fatores negativos do país.

Apesar da popularidade de Bush ter melhorado desde que abandonou a Casa Branca, seus oito anos à frente do país, marcado pela Guerra do Iraque e pela crise financeira, ainda funcionam como uma arma para os democratas.

Além do ex-presidente americano, George Bush pai e sua esposa, Barbara, também já declaram apoio a Romney, o principal rival de Barack Obama, que, por sua vez, espera se reeleger para um segundo mandato.