Gerente da campanha de Weiner em NY deixa o cargo

O jornal The New York Times havia afirmado que Kedem não queria supervisionar a campanha depois de Weiner admitir que continuou enviando fotos obscenas para mulheres pela internet depois de renunciar a um cargo no Congresso em 2011 pelos mesmos motivos.

Weiner foi forçado a falar sobre seu comportamento online depois de um site de fofocas publicar trechos das conversas dele com uma estudante indiana. O candidato à prefeitura de Nova York pediu desculpas e garantiu que "esse comportamento ficou para trás". Fonte: Associated Press.