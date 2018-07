Gestão de Ollanta Humala tem 52,6% de aprovação no Peru

LIMA - O índice de aprovação do presidente do Peru, Ollanta Humala, atingiu em março 52,6%, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 2, pela empresa Companhia Peruana de Investigação de Mercados (CPI).

Aproximadamente 55% da população metropolitana do país está de acordo com a gestão de Humala enquanto no interior do país, 49,7% dos peruanos disseram aprovar a administração do presidente.

A taxa de desaprovação de Humala, no entanto, foi de 34,2%, no total do país, sendo que 13,2% dos entrevistados disseram não ter uma opinião formada sobre a gestão do mandatário.

Em relação às críticas à administração do nacionalista, a maioria (13,8%) considerou que sua pior atitude está relacionada aos supostos benefícios e privilégios que tem seu irmão Antauro, atualmente preso por ter liderado um levante.