Gestora fechará fundo de US$ 830 mi após perdas com franco suíço A Everest Capital LLC vai fechar seu Global Fund, um fundo de US$ 830 milhões, após perdas provocadas pela valorização do franco suíço esta semana, quando o banco central local decidiu acabar com o piso para o euro, segundo fontes. O veterano gestor Marko Dimitrijevic, que cresceu na Suíça e é conhecido pelas suas apostas ousadas em mercados emergentes, acreditava que o franco iria cair.