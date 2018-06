Gibson pagará taxa por importar madeira ilegal para guitarras

O acordo, anunciado pelo Departamento de Justiça dos EUA, em Washington, encerra uma investigação sobre a fábrica de Nashville, iniciada em 2009 devido à suspeita de importação de madeira proibida ou protegida de Madagáscar e da Índia.

"A Gibson pôs fim às aquisições de espécies de madeiras de Madagáscar, e reconhece seu dever sob a Lei Lacey, dos EUA, de proteger contra a aquisição de madeira de origem ilegal, ao verificar as circunstâncias da sua colheita e exportação, o que é bom para as empresas norte-americanas e para os consumidores norte-americanos", disse a secretária-assistente de Justiça Ignacia Moreno, da Divisão de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Departamento de Justiça.

Além da pena de 300 mil dólares, a lendária fábrica de instrumentos também abrirá mão de um lote de madeira avaliado em 261.844 dólares, que foi apreendido durante a investigação.