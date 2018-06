Giffords participa de audiência sobre controle de armas Uma audiência realizada no Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira sobre como coibir a violência armada contou com a participação da ex-deputada Gabrielle Giffords, que foi alvejada na cabeça dois anos atrás durante um evento com eleitores. Devagar e pausadamente ela leu uma curta declaração pedindo aos legisladores que ajam rapidamente.