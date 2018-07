Gingrich despenca na pesquisa de Iowa A posição de Newt Gingrich como favorito para ser o candidato republicano a presidente dos EUA em 2012 está perdendo força, após semanas de ataques por parte dos adversários e de um intenso escrutínio da imprensa sobre seu passado. Pesquisa do Public Policy Polling com prováveis participantes da assembleia eleitoral do dia 3 em Iowa, mostra Gingrich caindo de primeiro para terceiro lugar no Estado. O deputado Ron Paul lidera a pesquisa em Iowa, seguido por Mitt Romney, ex-governador de Massachusetts.