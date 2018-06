Giuseppe Conte é nomeado chefe de governo na Itália

ROMA - O presidente italiano, Sergio Mattarella, nomeou Giuseppe Conte, um jurista cujo nome foi proposto pelos grupos antissistema e de extrema direita, a formar o próximo governo, dando fim a um impasse que começou em março. A informação foi anunciada pela presidência italiana.

Conte foi uma indicação do Movimento 5 Estrelas (M5S) negociada com a Liga Norte para ocupar o cargo de primeiro-ministro do governo formado entre os dois grupos. Conte é professor de Direito, de 54 anos, e sem passado político.

+M5S e Liga definem bases para acordo na Itália

O jurista terá agora a incumbência de apresentar sua lista de ministros e, depois, submeter seu Executivo à confiança no Parlamento, algo que não será complicado, já que o M5S e a Liga têm maioria nas Câmaras.

Após mais de dois meses desde as eleições de março, a Itália sai da paralisia na qual estava imersa para ser governada por dois grupos políticos que já adiantaram que aprovarão um subsídio de € 780 para pessoas com dificuldades econômicas, um imposto único para empresas, famílias e autônomos, que variará entre 15% e 20%.

Os dois grupos também se propõem a reformar o sistema de previdência, fechar todos os acampamentos considerados irregulares onde vivem pessoas de etnia cigana, introduzir a legítima defesa para os cidadãos em seus domicílios e solicitar aos aliados europeus uma revisão da política monetária, do Pacto de Estabilidade, do Pacto Fiscal e do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

Giuseppe Conte é professor de Direito Civil na Universidade de Florença, tem um grande escritório de advocacia e uma carreira acadêmica de prestígio, mas nenhuma experiência política. Aos 54 anos, nascido em Volturara Appula, cidade de 500 habitantes em Foggia, no sul da Itália, estudou em Roma e fez mestrado e doutorado nas universidade americanas de Yale e Nova York.

Os italianos o conheceram quando o M5S o apresentou em um programa de televisão, em 1º de março, antes das eleições legislativas, como membro da possível equipe de governo. Conte defendeu a ideia de abolir “leis inúteis” – cerca de 400 – para reforçar os regulamentos anticorrupção e promover a “meritocracia”. “Ele será um primeiro-ministro sem poder”, sustentou um editorial do jornal La Repubblica. “O M5S e a Liga não conseguiram chegar a um acordo sobre um político de peso para chefiar o governo, e foram forçados a nomear um tecnocrata”, lamentou o jornal.

Na terça-feira, ele teve seu nome envolvido em polêmica após ser acusado pela imprensa italiana de mentir em seu currículo sobre seus estudos nos EUA. / AFP, REUTERS e EFE