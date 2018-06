Glaxo é acusada de subornar médicos na Polônia

Uma reportagem exibida pela BBC mostra um antigo representante de vendas afirmando que médicos eram pagos para prescrever remédios. Outro representante conta que oficialmente, eles recebiam dinheiro para dar palestras. Após o pagamento, era esperado que os médicos aumentassem o número de prescrições de certos medicamentos.

Na Polônia, a promotoria afirmou que está investigando uma companhia farmacêutica internacional por suborno, e que 13 médicos já foram indiciados.

A empresa britânica também está sendo processada por corrupção na China e no Iraque. A GlaxoSmithKline declarou em um comunicado que está cooperando com as investigações e que submeteu um funcionário a medidas disciplinares após ações consideradas inapropriadas em 2011. Fonte: Associated Press.