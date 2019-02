Gleisi Hoffmann critica ajuda humanitária à Venezuela e diz que País se submete aos EUA

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, comentou em seu perfil no Twitter sobre a situação na Venezuela neste sábado, em que a oposição ao governo de Nicolás Maduro coordena assistência humanitária com apoio estrangeiro, inclusive do Brasil.

A mensagem de Gleisi reforçou o discurso feito pouco antes em Caracas, pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, para quem a ajuda humanitária está a serviço do "imperialismo" norte-americano.

"Dias tristes nos esperam na América Latina com essa intervenção fantasiada de ajuda na Venezuela. Sofreremos por essa posição do Brasil de se submeter aos interesses dos EUA. Não serão eles a viver os efeitos desse conflito. Alertei tempos atrás", escreveu Gleisi.