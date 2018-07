GM faz recall de 40,8 mil carros nos Estados Unidos

O recall abrange os modelos sedãs Chevrolet Cobalt e Pontiac G5, dos anos de 2007 a 2009; além dos modelos de 2007 do Chevrolet Equinox, Pontiac Torrent e Saturno.

A medida vale para os veículos vendidos ou registrados no Arizona, Califórnia, Flórida, Nevada ou Texas. Proprietários de Arkansas e Oklahoma também foram incluídos no recall do Cobalt e G5 de 2009.

A GM disse que não houve relatos de incêndios em carros ou feridos por causa dessa falha nesses modelos de automóveis. A companhia começou a investigar a questão em 2011. As informações são da Associated Press.