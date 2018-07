Gol realizará voos entre SP e Havana a partir de 1º de dezembro

HAVANA - A companhia aérea Gol, segunda maior do Brasil, realizará voos regulares entre as cidades de São Paulo e Havana a partir do dia 1º de dezembro, informaram na quinta-feira os meios de comunicação oficiais.

Na primeira etapa, a empresa voará à ilha aos domingos, afirmou o diretor-geral da Agência de Promoção de Exportações e Inversões (Apex-Brasil), Hipólito Rocha.

Ele explicou que até o dia 31 de janeiro de 2016, a companhia brasileira fará o trajeto São Paulo-Aruba-Havana, e a partir de fevereiro os viajantes contarão com duas frequências semanais do intinerário São Paulo-Manaus-Havana.

A Gol concentra seus voos internacionais para países da parte sul do continente americano, e atende às rotas caribenhas para a República Dominicana e Aruba.

A empresa aérea Cubana de Aviación era a única que oferecia viagens diretas entre Brasil e a ilha, até ter o voo que realizava semanalmente entre São Paulo e Havana suspenso em fevereiro.

Os brasileiros que visitam Cuba atualmente viajam realizando escalas principalmente na Cidade do Panamá ou Bogotá.

Em outubro, as empresas Gol e Azul anunciaram que venderiam passagens para Cuba a partir de dezembro deste ano. A primeira tinha previsão de lançar voos para Havana saindo de Guarulhos, em São Paulo. /EFE e REUTERS