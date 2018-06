Golpe no Mali deixa pelo menos um morto e 40 feridos

SENEGAL - Pelo menos um soldado foi morto e cerca de 40 pessoas ficaram feridas, dentre elas civis, no Mali, nesta quinta-feira, 22, quando soldados amotinados abriram caminho aos tiros até o palácio presidencial, informaram fontes militares e médicas nesta quinta-feira.

"Uma pessoa foi morta e outra ferida entre os rebeldes", disse uma fonte militar à agência France Presse. Já a Cruz Vermelha malinesa disse ter tratado de cerca de 40 pessoas, a maioria atingida por "balas perdidas". Dentre essas vítimas estão três ou quatro civis, afirmou a Cruz Vermelha.

Uma fonte militar, que não integra a junta, mas tem contato com os militares rebeldes, disse que o número de mortos do lado do grupo leal ao presidente Amadou Toumani Toure é desconhecido.

Disparos esporádicos continuavam a ser ouvidos nesta quinta-feira na capital do Mali. Também não há informações precisas sobre o controle que os militares rebeldes têm do poder, já que o grupo de amotinados parece ser formado principalmente por soldados rasos.

Há informações que Toure, que deixaria o cargo em breve, após as eleições marcadas para abril, estaria sob a proteção de sua equipe de seguranças de elite, os "boinas vermelhas".

As informações são da Dow Jones.