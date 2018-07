Golpista pede intervenção externa no norte do Mali

Na Costa do Marfim, militares dos países que fazem fronteira com o Mali encontraram-se para avaliar a possibilidade de uma intervenção militar para reverter o golpe de Estado que derrubou o presidente Amadou Touré, no dia 22, e preservar a integridade territorial do país - dividido em dois desde a quartelada do mês passado. O chanceler francês, Alain Juppé, ofereceu apoio logístico para a operação. Considerado o grande vencedor da ofensiva rebelde no norte malinês, Iyad Ag Ghaly, líder do movimento tuaregue Ansar Din - que tem raiz muçulmana e estaria ligado à Al-Qaeda do Magreb Islâmico -, afirmou à agência France Presse que pretende agora ser um combatente "a serviço do Islã" em luta contra "os infiéis".

Já o porta-voz do Movimento Nacional pela Libertação do Azawad (o norte malinês), Moussa Ag Assarid, reforçou ontem a declaração de que acabaram as operações de combate na região, anunciando oficialmente o cessar-fogo e afirmando que seu grupo permitirá a entrada de ajuda humanitária. Ontem, diplomatas do consulado da Argélia em Gao, no norte do país, foram sequestrados. / EFE, AFP e AP