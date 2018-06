Google atualiza mapas e revela prisões do regime O Google atualizou e aumentou o grau de detalhes dos mapas da Coreia do Norte, incluindo estradas, hotéis, restaurantes e até os campos de concentração, onde vivem milhares de presos políticos. A novidade, disponível desde ontem na internet, foi divulgada três semanas após a passagem por Pyongyang do ex-governador do Novo México, Bill Richardson, e de um diretor do Google, Eric Schmidt. A empresa, no entanto, negou que a visita tenha relação com os novos mapas da Coreia do Norte.