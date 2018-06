Google dá à Justiça e-mails do WikiLeaks E-mails de membros do WikiLeaks, fundado por Julian Assange, foram entregues pelo Google à Justiça americana sem que os integrantes do grupo tivessem sido informados da medida por meses. A denúncia foi feita ontem em Genebra pelo advogado do grupo, o juiz espanhol Baltasar Garzón.