Google lança memorial online sobre Mandela Arquivistas que trabalham com o acervo do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e o Google colocaram no ar o resultado de um projeto que custou US$ 1,25 milhão: um memorial online com fotos, vídeos e outros documentos do líder da luta contra o apartheid. O projeto Mandela Digital Archive levou um ano para ser concluído.