Google multado em US$ 22,5 mi por violar privacidade O Google está próximo de um acordo para pagamento de multa de US$ 22,5 milhões por ter ignorado as configurações de privacidade de milhões de usuários do navegador Safari, da Apple, dizem fontes que tiveram acesso aos termos do entendimento. A multa deverá ser a maior pena já aplicada a uma única empresa pela Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos EUA.